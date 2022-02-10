Москва, 10 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по молодёжной политике добился гарантий изменения правил допуска волонтёров в детские дома, хосписы, больницы и другие социальные учреждения в период пандемии Covid-19.

ИА REGNUM Лес рук — символ волонтерского движения в России

Принятые Роспотребнадзором, Минздравом и Минтрудом методические рекомендации по доступу волонтёров в социальные учреждения будут дополнены инициативами от общественных организаций и НКО, которые годами работают с подобными организациями и не понаслышке знают о реальном положении дел на местах. Законопроект о регулирования сотрудничества волонтёров и медучреждений готовит Минздрав. Обсуждение собранных предложений состоялось на заседании профильной рабочей группы по вопросам доступа добровольцев в учреждения социальной сферы в период действия ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Среди предлагаемых мер: отмена 30-ти минутного ограничения на посещение волонтёра; введение четкого определения понятия «массовые мероприятия», проведение которых запрещено; обеспечить возможность регулярного дистанционного общения для подопечных в соц. учреждениях; предоставить волонтёрам возможность гулять с пациентами без сопровождения персонала, в том числе в период обсервации учреждения.

Общественный контроль за реализацией мер, направленных на предоставление доступа добровольцев в учреждения социальной сферы будет возложен на представителей региональных общественных палат при координации Общественной палаты РФ, при этом механизм будет проработан отдельно.

Артём Метелев («Единая Россия»), председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.РФ. «Мы начали обсуждение барьеров в доступе добровольцев в медицинские и социальные учреждения в декабре прошлого года, на заседании Комитета в рамках форума #МыВместе. Наличие этих барьеров связано с тем, что не всегда руководители этих учреждений готовы брать на себя ответственность, они ссылаются на Ковид, что стало очень удобным предлогом не пускать волонтёров к своим пациентам, хотя отношения между ними порой складываются годами. К сожалению, рекомендации федеральных ведомств в текущем виде не учитывают потребностей пациентов в общении с волонтёрами, как и интересов волонтёрского сообщества, которое хочет сотрудничать и приносить пользу. На базе рабочей группы мы сформировали ряд предложений, которые способны снять существующие барьеры доступа добровольцев в социальные учреждения», — сказал(«Единая Россия»), председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.РФ.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются волонтёры в работе с социальными и медицинскими учреждениями — необходимость оформления медицинских книжек и справок о состоянии здоровья, притом перечень необходимых документов в различных организациях может отличаться. При этом на оформление необходимых справок волонтёры вынуждены тратить собственные средства. Для устранения этого барьера Министерство здравоохранения разрабатывает законопроект, который уже поддержали члены Комитета по молодёжной политике и члены рабочей группы.

Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ. «Основную проблему составляет отсутствие единообразных требований. Этот вопрос поднимался в ходе слушаний на тему волонтёрства в Парламенте, Артём Павлович был один из тех, кто этот вопрос обозначал. В настоящее время законодательством не предусмотрено полномочий по установлению единого перечня противопоказаний к допуску в медицинские организации для осуществления волонтёрской деятельности, как и нет единого порядка, который позволял бы волонтёра допустить. Для того, чтобы устранить этот юридический пробел, нами был разработан проект федерального закона, сейчас он проходит межведомственное согласование. В законодательство будут внесены соответствующие изменения, закрепляющие правовые основания для издания нужного документа Министерством здравоохранения», — сказал, заместитель министра здравоохранения РФ.

Отсутствие единых инструкций для допуска добровольцев в социальные учреждения и ужесточение санитарно-эпидемиологических ограничений привело к тому, что многие волонтёры потеряли возможность посещать подопечных, в реабилитационных центрах, больницах, интернатах и других учреждениях, с которыми долгое время сотрудничали. По утверждениям экспертов, из-за введенных ограничений многие учреждения закрылись, чтобы не занести инфекцию, а их пациенты оказались полностью изолированы от внешнего мира. Подопечные таких организаций неделями и месяцами не покидают стен учреждения, а иногда и своих палат. Они лишены возможности общаться с волонтёрами, друзьями и родственниками, что может негативно сказаться на их психологическом состоянии.

Сформировать четкие и понятные правила, придерживаясь которых, добровольцы получат гарантированный доступ в учреждения социальной сферы, было предложено на заседании Комитета Госдумы по молодёжной политике, которое состоялось 2 декабря в рамках Международного форума #МыВместе. Тогда же было принято решение о создании профильной рабочей группы в рамках Комитета. Вопрос доступа добровольцев в социальные учреждения вошел в состав рекомендации по итогам Парламентских слушаний на тему: «Поддержка и развитие волонтерского движения в России», которые были проведены 6 декабря по инициативе Комитета по молодёжной политике.