Москва, , 13:22 — REGNUM Отношения деловых кругов России и Великобритании подают пример конструктивного сотрудничества между странами. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференция по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.

Великобритания Pixabay.com

«Избирательность, навязывание каких-либо условий, ультиматумы, угрозы — конечно, это всё путь в никуда. Отношения должны быть улицей с двухсторонним движением», — заявил Лавров.

«Если действовать исходя из национальных интересов, исходя из необходимости для обеих сторон получить добавленную стоимость от контактов, то хороший пример подают стабильные показатели товарооборота, который в январе-ноябре прошлого года сохранился на уровне 12 месяцев года 2020-го, и превысил 24 млрд долларов. Причём деловые круги России и Великобритании продолжают взаимную практическую кооперацию, ищут пути дополнительных взаимовыгодных вложений», — указал он.