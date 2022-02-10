Владикавказ, , 13:21 — REGNUM Обществознание стало самым популярным предметом на ЕГЭ в 2022 году в Северной Осетии. Его выбрали для сдачи 2016 выпускников, что составляет 55% от общего числа участников экзамена, сообщила 10 февраля пресс-служба министерства образования и науки региона.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вторым по популярности стала математика профильного уровня, которую выбрали 33% школьников. На третьем месте история, которую планирую сдавать 32% участников ЕГЭ. Биологию выбрали 27% выпускников, химию — 20%.

Общее число зарегистрированных участников ЕГЭ в 2022 году в РСО-Алании составило 3696 человек, в том числе 3001 — выпускник текущего года. Кроме того, будут сдавать ЕГЭ 200 студентов колледжей, 441 человек из числа выпускников прошлых лет и 41 представитель Южной Осетии.