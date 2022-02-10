Париж, , 13:20 — REGNUM Префектура полиции Франции запретила проведение мирной демонстрации противников вакцинации в Париже, передает BFM TV.

Париж в огнях (сс) Walkerssk

«Из-за риска нарушения общественного порядка, полиция издает указ, запрещающий демонстрации с пятницы 11 февраля 2022 года по понедельник 14 февраля 2022 года включительно», — пояснили в префектуре полиции Франции.

Тысячи автомобилистов выехали в направлении Парижа, чтобы провести мирную демонстрацию против политики правительства и, в частности, вакцинного пропуска. Эти «Конвои свободы» вдохновлены движением канадских дальнобойщиков.

Участники демонстрации хотят заблокировать дорожное движение на улицах Парижа для продвижения своих требований, прежде чем продолжить движение в сторону Брюсселя.