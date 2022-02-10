Посёлок Парголово, Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга обнаружила на земельном участке в поселке Парголово незаконную снежную гору, которую по правилам должны были утилизировать. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Снежные массы на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Прокуратура Выборгского района города провела проверку по обращению представителя организации, являющейся собственником земельного участка в поселке Парголово на севере Петербурга.

«Установлено, что ООО «Осиновая Роща» осуществляло уборку подведомственной территории от снега, после чего вывозило его не на спецплощадку, а на земельный участок, принадлежащий организации на праве частной собственности», — отметили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений генеральному директору ООО «Осиновая Роща». Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по результатам проверки организованной городской прокуратурой прошли обыски по 60 адресам в разных районах города. Было возбуждено 19 уголовных дел по факту плохой уборки улиц и задержаны шесть человек из Василеостровского и Адмиралтейского районов из числа глав управляющих компаний, задействованных в уборке городских улиц и придомовых территорий.

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С начала зимнего сезона 2021−2022 годов «снежные» пункты города приняли и утилизировали 3,38 млн кубометров снега. Это абсолютный рекорд за десятилетие работы снегоплавильных и снегоприемных пунктов Петербурга. Прошлой зимой пункты приняли 1,849 млн кубометров снежных масс. Сегодня в Петербурге принимают и утилизируют снег 11 снегоплавильных и три снегоприемных пункта."Утилизация снега ежегодно предотвращает сброс в реки и каналы города около 95 тысяч тонн песка и 150 тонн мусора», — отметил 9 февраля губернатор Петербурга Александр Беглов.