Эль-Хасака, Сирия, 10 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции атаковали курдский посёлок в сирийской провинции Хасака. Об этом 10 февраля сообщает агентство SANA со ссылкой на свои местные источники.

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По их данным, целью атаки стал посёлок Аль-Бахира на севере провинции. Ударный беспилотник ВВС Турции выпустил несколько ракет по жилому дому на дороге между посёлками Амуда и аль-Дирбасия.

В результате нападения серьёзно пострадал 13-летний ребенок, ещё один мирный житель получил осколочные ранения. Отмечается, что дом и окрестные хозяйственные постройки получили серьёзные повреждения.

Предположительно, турецкие ВВС нацелились на одну из баз курдских партизан, действующих в этом районе.