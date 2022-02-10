Москва, 10 февраля 2022, 13:18 — REGNUM Профицит федерального бюджета России в январе составил, по предварительным данным, более 124 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 февраля 2022 года составило 296,3 млрд рублей, или 10,6% от плановых бюджетных назначений.
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