Москва, 10 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Профицит федерального бюджета России в январе составил, по предварительным данным, более 124 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Объём поступивших доходов — 2 089 152,5 млн рублей… исполнение расходов — 1 964 160,6 млн рублей… профицит — 124 991,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 февраля 2022 года составило 296,3 млрд рублей, или 10,6% от плановых бюджетных назначений.

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