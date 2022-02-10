Краснодар, , 13:18 — REGNUM Строительство нового аэровокзального комплекса в Краснодаре начнётся в апреле 2022 года, после получения положительного заключения Главгосэкспертизы на проект.

Международный аэропорт Краснодара Krr.aero

«Строительство аэропорта начнется сразу после получения положительного заключения Главгосэкспертизы, сейчас уже все готово к началу работ. На данный момент, планируется начать работы в апреле», — цитирует ТАСС пресс-службу компании «Аэродинамика».

Проект находится на рассмотрении, заключение в компании планируют получить во втором квартале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, проект нового аэровокзального комплекса Краснодара был представлен ещё в 2019 году, общий объём инвестиций в проект развития аэропорта оценивался тогда в 24,1 млрд руб. В марте 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил о том, что новый аэровокзал Международного аэропорта Краснодара сдадут до конца 2023 года.

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