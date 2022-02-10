Афины , 10 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной греческой партии KINAL («Движение за перемены») Никос Андрулакис встретился с представителями фермеров в офисе партии 9 февраля. Об этом сообщает AMNA.

Androulakisnikos.gr Никос Андрулакис

Андрулакис сказал, что встреча состоялась в очень трудное время для аграрного сектора, поскольку рост тарифов на энергоносители создал «цунами», оказавшее огромное влияние на производственные затраты.

Властям, по словам Андрулакиса, «необходимо немедленно вмешаться, потому что агропродовольственный сектор выдержал экономический кризис и даже сумел увеличить экспорт и создать новые структуры».

Политик также отметил, что дефицит торгового баланса сохраняется и может увеличиться, если власти не защитят сырьевой сектор от этого энергетического кризиса.