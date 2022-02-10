Новошахтинск, Ростовская область, , 13:16 — REGNUM В Ростовской области суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с автобусом, случившемся в сентябре 2021 года в Новошахтинске. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи полагают, что водитель Volvo с прицепом, управляя автомобилем в нетрезвом виде, на улице Желябова выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом, в котором находились 19 человек. В результате ДТП три пассажира автобуса погибли, ещё один человек получил тяжёлые травмы.

Материалы уголовного дела о нарушении правил дорожного движения с обвинительным заключением направлены в суд.