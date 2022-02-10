Омск, , 13:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 2582 носителя коронавируса, госпитализировали 233 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей вируса в регионе на сегодняшний день — 163 246 человек. Выздоровели 137 705 человек, в том числе 1753 — за сутки.

Жертвами COVID-19 в регионе стали 14 человек. За весь период умерли 3678 омских ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в регионе выявили 2445 носителей коронавируса, госпитализировали 266 человек. Список выздоровевших пополнился 1508 фамилиями, скончались 15 ковид-пациентов.

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