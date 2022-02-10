Москва, , 13:15 — REGNUM Подготовлен законопроект о повышении пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам. Об этом 10 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Повышение пенсий запланировано с 1 января, размер индексации должен составить 8,6%. Помимо военных пенсионеров, на увеличение выплат смогут рассчитывать пенсионеры МВД, бывшие сотрудники Росгвардии и МЧС.

«Прошу наших коллег — депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объёме», — сказал Мишустин.