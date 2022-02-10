Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM

«Создание на базе федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» (ВИР) Национального центра генетических ресурсов растений (далее — Наццентр) приведет к укреплению продовольственной и технологической независимости страны, а также к росту приоритета России в мировой науке», — сказала директор ВИР, профессор РАН Елена Хлёсткина в интервью ИА REGNUM.

Она отметила, что в рамках Наццентра в ближайшее время будет создана сеть из более чем 20 российских научных институтов, занимающихся сохранением и изучением генетических ресурсов растений.

«Широкое применение новых технологий при соблюдении единых стандартов работы и единых регламентов доступа к генресурсам растений позволит гораздо быстрее раскрывать богатый потенциал российских биоресурсных коллекций, и использовать его как для научных исследований, так и для решения практических задач в селекции и семеноводстве, — считает Хлёсткина. — Благодаря этому уже в ближайшей перспективе на прилавках наших магазинов появятся новые продукты для здорового и функционального питания, а сельхозпроизводители и даже дачники получат отечественные новинки: чем интенсивнее идет работа с коллекциями, тем быстрее по продовольственной цепочке «коллекция-селекция-семеноводство» до потребителя доходят семена новых интересных сортов».

Елена Хлёсткина отметила, что создание Наццентра решением президента страны «подчёркивает особое внимание государства к продовольственной независимости России и к необходимости придать гражданам уверенность в стабильной и гарантированной обеспеченности страны собственными качественными продуктами питания».

Напомним, что 8 февраля 2022 г. опубликованы два Указа Президента РФ, которые регламентируют создание Национального центра генетических ресурсов растений на базе федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» (ВИР). Координацию деятельности Национального центра будет осуществлять Междведомственная комиссия, председателем которой назначена директор ВИР, профессор РАН Елена Хлёсткина. В комиссию вошли 25 человек, среди них представители различных ведомств, ученые-биологи из российских научно-исследовательских учреждений и вузов.

Напомним также, что ВИР имени Н. И. Вавилова является ведущей научной организацией России по сбору, сохранению, изучению и эффективному использованию коллекций мировых генетических ресурсов растений. ВИР ведет свою историю от созданного в 1894 г. Бюро по прикладной ботанике при Министерстве земледелия и государственных имуществ Российской империи. В 1924 г. Бюро было преобразовано в Институт, позже названный Всесоюзный институт растениеводства, который получил особое развитие во времена директорства академика Николая Вавилова. В настоящее время Вавиловская коллекция генресурсов растений насчитывает более 320 тысяч образцов и является одной из крупнейших в мире, более 20 процентов коллекции являются уникальными. В ВИР входят 11 филиалов, расположенных в 9 регионах России. Головной институт находится в Санкт-Петербурге.