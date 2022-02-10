Оренбург, 10 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 5 млн рублей. Материалы направлены в суд. Об этом сообщает областное надзорное ведомство.

Суд

По данным следствия, житель Оренбурга в 2018—2019 годах создал преступную схему обмана граждан. Под видом осуществления предпринимательской деятельности, оренбуржец заключал договоры на монтаж пластиковых конструкций, получал оплату, но услуги не оказывал.

Жертвами мошенничества стали 79 жителей региона. Среди них большинство — это пенсионеры. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила более 5 млн рублей.