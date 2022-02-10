Рабочий посёлок Сапожок, Рязанская область, 10 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения возбуждено в отношении одного из депутатов Совета Сапожковского городского поселения Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Лесоруб

Депутат занимает должность участкового лесничего. По данным следствия, в 2020—2021 годах он, фактически выступая от имени своего знакомого, попросил его зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Затем подозреваемый заключил с арендатором лесных участков договор на заготовку и вывоз древесины со своего участка. Для работ лесничий привлёк подрядчиков, которые срубили более 1085 кубометров сырорастущей древесины в делянке Сапожковского участкового лесничества. Общий ущерб превысил 70 млн рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками региональных управлений экономической безопасности и ФСБ.