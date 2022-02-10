Москва, , 13:14 — REGNUM Цена барреля нефти Brent, отойдя в начале недели от максимума с 2014 года в $94 к рубежам $90, сегодня, 10 февраля, возвратилась к $92, отыграв половину снижения последних дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Поводом для роста 10 февраля послужили данные о сокращении запасов нефти в США на 4,8 млн баррелей при прогнозе их роста на 0,4 млн баррелей.

Рынок снова демонстрирует превышение спроса над предложением, физическую нехватку ресурса на фоне растущей потребности и ограниченной добычи.

Однако продвижение дальше вверх затруднено неопределённостью в преддверии выходящей сегодня важной информации.

ОПЕК выступит со своим ежемесячным отчётом, с характеристикой состояния и прогнозов производства и потребления чёрного золота.

И очень важным будет публикуемый 10 февраля показатель потребительской инфляции в США. От него может зависеть денежная политика ФРС США, сильно влияющая на цены активов.

Учитывая данные факторы и техническую картину движения котировок, наиболее вероятный их диапазон на день составляет $91−92,10 за баррель Brent», — считает эксперт.

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