Москва,
10 февраля 2022, 13:14 — REGNUM Цена барреля нефти Brent, отойдя в начале недели от максимума с 2014 года в $94 к рубежам $90, сегодня, 10 февраля, возвратилась к $92, отыграв половину снижения последних дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
«Поводом для роста 10 февраля послужили данные о сокращении запасов нефти в США на 4,8 млн баррелей при прогнозе их роста на 0,4 млн баррелей.
Рынок снова демонстрирует превышение спроса над предложением, физическую нехватку ресурса на фоне растущей потребности и ограниченной добычи.
Однако продвижение дальше вверх затруднено неопределённостью в преддверии выходящей сегодня важной информации.
ОПЕК выступит со своим ежемесячным отчётом, с характеристикой состояния и прогнозов производства и потребления чёрного золота.
И очень важным будет публикуемый 10 февраля показатель потребительской инфляции в США. От него может зависеть денежная политика ФРС США, сильно влияющая на цены активов.
Учитывая данные факторы и техническую картину движения котировок, наиболее вероятный их диапазон на день составляет $91−92,10 за баррель Brent», — считает эксперт.
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