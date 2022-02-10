Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Проблема с доступом иностранных болельщиков на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге 28 мая 2022 года обсуждается на федеральном уровне. Об этом сообщил 10 февраля генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов в России Алексей Сорокин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Пресс-конференция УЕФА в Санкт-Петербурге

На сегодняшний день иностранцы сталкиваются с проблемами при сканировании QR-кодов о вакцинации при посещении различных заведений в РФ. На территории России считываются иммунные сертификаты только зарегистрированных Минздравом вакцин. В то время как иностранные препараты, в основном, не признаются. В связи с этим на данный момент есть сложности с доступом иностранцев на финальный матч Лиги чемпионов.

«Сейчас эти вопросы как раз обсуждаются на федеральном уровне. Нашей задачей является комфортный и легкий доступ для иностранных болельщиков при соблюдении всех норм, в том числе и эпидемиологических, которые будут действовать на тот момент», — заявил Алексей Сорокин.

Он отметил, что каждый месяц в этой системе есть изменения, поэтому пока сложно говорить предметно. Однако оргкомитет постоянно находится во взаимодействии с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Сорокин добавил, что в Петербурге отработают все процедуры так, чтобы это было максимально комфортно, но в то же время максимально безопасно для всех, и в том числе для жителей Петербурга.

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Как ожидается, в ходе проведения финального матча Лиги чемпионов стадион «Газпром Арена» примет максимальное количество болельщиков при соблюдении всех антиковидных требований. В частности, эпидемическая безопасность болельщиков будет достигнута благодаря разведению потоков. Эта система уже активно применяется при организации футбольных матчей.

Напомним, приобрести билеты на матчи Лиги чемпионов можно только с помощью сайта УЕФА. На сегодняшний день для посещения спортивных мероприятий в Петербурге необходимо иметь иммунный сертификат и документ, подтверждающий личность.