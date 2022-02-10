Барнаул, 10 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Судя по данным синоптиков, весной в алтайском крае не будет больших проблем с паводком. Как сообщает сегодня, 10 февраля, телеграм-канал правительства региона со ссылкой на начальника Алтайского гидрометцентра Дмитрия Савина, в бассейне реки Обь снежный покров составил от 59 до 137 процентов нормы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

Наименьшие снегозапасы сформировались в бассейнах рек Бия, Чарыш, Алей, Катунь и Кулунда, немногим выше среднемноголетних — по бассейнам рек Бурла и Чумыш.

«Прогноз развития паводковой ситуации в целом благоприятный. Глубина промерзания почвы практически по всей территории края ниже, а местами — значительно ниже нормы. При этом увлажнение почв можно считать оптимальным, что положительно влияет на способность впитывать влагу», — сказано в официальной информации.

В целом по региону риску подтопления в случае начала паводка подвержено 39 муниципальных образований, 182 населенных пункта, более 16 тысяч домов с населением 45 тысяч человек, 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры. Подготовлено к работе 409 пунктов временного размещения более чем на 70 тысяч человек.

Для контроля за гидрологической обстановкой на территории края задействован 51 стационарный гидрологический пост, еще будет развернуто 16 временных водомерных постов. Также будут учитываться данные беспилотных авиационных систем и космического мониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году большая вода затронула 354 приусадебных участка в Алтайском крае, пострадал 31 жилой дом и 21 участок региональных дорог в 50 населенных пунктах, два автомобильных моста.

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