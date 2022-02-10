Москва, , 13:12 — REGNUM Отношения между Россией и Великобританией оставляют желать лучшего. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференция по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.

Великобритания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Конечно, отношения между Россией и Великобританией, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Наверное, находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы. И это происходит не по нашей вине», — заявил Лавров.

«Не буду подробно останавливаться на этом, но хочу лишь сказать, что мы за нормализацию наших отношений, за их улучшение, за возвращение их в русло конструктивного развития», — указал он.