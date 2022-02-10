Панама, , 13:12 — REGNUM По меньшей мере одиннадцать министров и высокопоставленных представителей туристического сектора из Латинской Америки подписали в Панаме декларацию «Трансформация к туризму будущего». Об этом пишет агентство EFE.

Туризм ИА REGNUM

Целью подписания данного документа является создание более устойчивого туристического сектора.

«Мы устанавливаем обязательства по созданию более ответственного туризма, сознательного и приверженного сохранению природы и культуры, традиций предков, местных общин», — сказал министр туризма Панамы Иван Эскильдсен.