Страны Латинской Америки подписали пакт о содействии развитию туризма
Панама, 10 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. По меньшей мере одиннадцать министров и высокопоставленных представителей туристического сектора из Латинской Америки подписали в Панаме декларацию «Трансформация к туризму будущего». Об этом пишет агентство EFE.
ИА REGNUM
Туризм
Целью подписания данного документа является создание более устойчивого туристического сектора.
«Мы устанавливаем обязательства по созданию более ответственного туризма, сознательного и приверженного сохранению природы и культуры, традиций предков, местных общин», — сказал министр туризма Панамы Иван Эскильдсен.