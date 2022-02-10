Цюрих, Швейцария, 10 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Сборная России опустилась с 34-го на 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 10 февраля сообщается на сайте организации.

Сборная России по футболу

Российская команда находилась на 34-й строчке с ноября 2021 года.

Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии. На втором месте идёт команда Бразилии. Третью строчку занимает сборная Франции.

Сборная Аргентины поднялась на четвёртое место, сместив Англию на пятую позицию.