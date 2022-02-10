Москва, 10 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, в том числе в интернете, а также предусмотреть возможность внесудебной блокировки сайтов с таким контентом предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Duma.gov.ru Ирина Яровая

Парламентарий также настаивает на продлении сроков давности по преступлениям против детей.

«Шесть лет — это вообще не срок давности, потому что эксплуатируемый пять лет ребенок, когда ему девять лет исполнилось, в полицию не пойдет. Мы должны понимать, что неотвратимость наказания — это важный сдерживающий фактор для тех, кто сегодня совершает эти преступления», — сказала Яровая.

Она также считает, что что необходимо незамедлительно идентифицировать детей, являющихся возможными жертвами насилия, «в тех случаях, когда в социальных сетях выявляются фото‑ и видеоматериалы, свидетельствующие о признаках преступлений, совершаемых против детей».