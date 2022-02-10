Москва, , 13:11 — REGNUM Для сильной наступательной позиции в международных делах сама Россия должна быть благополучной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 февраля, комментируя поздравления президента России Владимира Путина сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника.

День дипломата (с) facebook МИД России

Как сообщалось ранее, президент в своем поздравлении отметил, что «сегодня, опираясь на традиции прошлого, отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг», отметил, что «обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой», и выразил уверенность, что «коллектив МИД будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать всё возможное для укрепления позиций России на мировой арене».

« Среди полученных мною сегодня поздравлений по случаю профессионального праздника мне особенно понравилось одно — от действующих сотрудников МИД с картинкой. На ней в шкале источников счастливого состояния духа дипломатов на последнем месте значатся премии, а на первом — «озабоченность Запада». Так оно и должно быть, поскольку озабоченность у стран Запада появляется тогда, когда наша страна начинает защищать свои интересы, и по мере большего упорства в их защите эта озабоченность растёт.

Был период в начале 2000-х годов, когда руководство страны давало МИДу установку на «улучшение отношений со всеми странами». Возведённая в абсолют, а так оно и было, эта установка работала против нашей страны. После 1985 года добиться «улучшения» отношений с США и их союзниками можно было только за счёт сдачи важных для СССР, а потом России внутренних и внешнеполитических позиций. В отношениях с бывшими республиками СССР после 1991 года эта установка порождала у них иждивенческие настроения, желание балансировать между Россией и Западом, как говорится, «сосать у двух маток». Есть, конечно, страны, с уважением относящиеся к интересам России, учитывающие их, готовые работать с нами на взаимовыгодной основе, но и там в смысле «улучшения» ухо надо держать востро.

Понятно, что для сильной наступательной позиции в международных делах сама Россия должна быть благополучной во всех смыслах. Одна из верных аксиом международной деятельности: лучшая внешняя политика — это умная политика внутренняя.

Итак, желаю действующим коллегам по дипломатической службе работать так, чтобы Запад не только испытывал возрастающую озабоченность по поводу упрочения международных позиций нашей страны и её авторитета в мире, но и понимал, что снять эту озабоченность он может только сам — учётом интересов России. Точно такое же понимание должно быть и у тех наших соседей — бывших республик СССР, которым слабая и податливая Россия «нравится» больше, чем сильная и уверенная в себе.