Афины , , 13:12 — REGNUM Жители Греции сталкиваются с очень серьезными трудностями из-за роста цен на энергоносители: реальность такова, что Греция, как и весь остальной мир, сталкивается с огромными трудностями. Об этом заявил представитель правительства Янис Эконому в интервью SKAI TV 9 февраля.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

Правительство страны принимало решения с осторожностью и использовало конкретную модель и политическую философию для решения этих трудностей, подчеркнул Эконому.

Как объяснил представитель правительства, «правильное исполнение государственного бюджета является одним из главных приоритетов правительства, что касается не только нас самих внутри страны, но и того, как другие видят страну. Очевидно, что мы не будем бездействовать. Мы используем все возможности, чтобы встать на сторону народа, но в то же время мы не должны ставить под угрозу перспективы страны, перспективы ее роста, стабильность греческой экономики и доверие, которое мы создали».

Что касается даты всеобщих выборов, Эконому повторил, что они состоятся в конце срока полномочий правительства в 2023 году. Тем самым он ответил на требования оппозиции к правительству страны уйти в отставку.