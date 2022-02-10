Таганрог, Ростовская область, 10 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) в рамках испытаний первый полёт с работающей радиолокационной станцией выполнил новейший российский самолёт дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Mil.ru А-100

«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 «Премьер» 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», — цитирует издание собеседника.

ИА REGNUM сообщало, что самолёт А-100 разрабатывается в рамках ОКР «Премьер» и входит в многофункциональный авиакомплекс радиолокационного дозора и наведения нового поколения. «Летающий радар» создан на базе самолета Ил-76МД-90А. Его характеристики превосходят отечественные и зарубежные аналоги.