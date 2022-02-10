Москва, 10 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Нормализовать отношения России и Великобритании можно только через равноправный диалог, заявил 10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Разумеется, нормализовывать отношения можно лишь исключительно через взаимоуважительный диалог, равноправный диалог, диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений», — сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что прибыла в Москву, чтобы призвать Россию к урегулированию ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.

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