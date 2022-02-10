Пермь, 10 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Перми главный ледовый городок «Новогодье» закрывается. Последним днем его работы станет 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Пермь

Напомним, в 2021/2022 году в ледовом парке оборудовали смотровую площадку «Куранты» высотой три метра, ледовый лабиринт в форме главного новогоднего блюда — «Оливье» диаметром почти 14 метров, огромный двухметровый трон Деда Мороза. На территории эспланады разместили три смотровые площадки.

Добавим, в Перми остаются закрытыми муниципальные катки. Ограничительную меру применили для предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.