Абха, Саудовская Аравия, 10 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы, известные как хуситы, нанесли ракетный удар по территории Саудовской Аравии. Об этом 10 февраля сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление международной коалиции по восстановлению мира в Йемене.

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По последним данным, целью удара стала столица саудовской провинции Асир — Абха. Ракета поразила международный аэропорт города.

По данным коалиции, в результате удара как минимум четыре человека получили ранения. По другим сведениям, на аэропорт упала ракета ПВО, запущенная для отражения ракетной атаки хуситов.