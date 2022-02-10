Москва, , 13:03 — REGNUM Авиакомпания«Аврора», которая становится единым дальневосточным перевозчиком, заменит самолёты Ан-2 на судна «Байкал». Подробности сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

71848368 0 0 3055 2048 1920x0 80 0 0 960491d24520b8d3d0d24d6afed2bf54 Правительство Забайкальского края

Первые два «Байкала» компания получит уже в 2023 году. Всего до 2025 года «Авроре» должны поставить 10 таких самолетов. Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» представлен 9 и 10 февраля в Москве в ходе девятой Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

«Самолет призван заменить в эксплуатации самолёты Ан-2.

«В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», — пояснил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков уточнил, что повышение доступности межрегиональных и местных авиаперевозок — одно из стратегических направлений развития Дальнего Востока.

«По поручению президента России создана единая дальневосточная авиакомпания, выполняющая, в том числе, перелеты в удаленные населенные пункты по нескольким десяткам социально значимых маршрутов. Следующий шаг — дальнейшее развитие маршрутной сети и масштабное обновление авиапарка с использованием авиатехники российского производства.

Мы видим большой потенциал у комплексного проекта, который будет включать в себя не только создание самолёта местных воздушных линий нового поколения, обладающего высокими характеристиками и низкими эксплуатационными издержками, но и развитие сопутствующей инфраструктуры», — подчеркнул Анатолий Бобраков.

Самолет «Байкал» разработан компанией «Байкал-инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом России. 30 января 2022 года в Екатеринбурге самолет совершил первый полет на высоте 500 метров продолжительностью 25 минут.

В соответствии с полетным заданием летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

«Байкал» способен решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. Машина принесет новый уровень комфорта на местные воздушные линии, сократит операционные издержки, выполнит грузоперевозки, санитарную авиацию, авиалесоохрану, авиационные сельхозработы.

«Для своего сегмента у «Байкала» приличная крейсерская скорость — до 300 километров в час. Максимальная дальность перелета будет достигать трех тысяч километров. Ему не страшны ни морозы в — 50, ни жара в +55 градусов Цельсия», — добавил главный конструктор Вадим Демин.

Стоимость «Байкала» в базовой версии оценивается в 120 миллионов рублей. Расчетный ресурс одного самолета 25 тысяч часов и 25 тысяч пересадок. Инновации на этом не прекращаются. В планах к 2040 году представить беспилотную версию «Байкала». Автопилот в первую очередь будет работать на грузовых перевозках.

Как сообщало ИА REGNUM, Авиакомпания «Аврора» получит более 5,9 млрд рублей на выполнение перелётов по 36 направлениям.

Читайте также: «Аврора» получила почти 6 млрд рублей на субсидируемые полёты в ДФО