Казань, , 13:02 — REGNUM В Татарии за последние 24 часа выявили 1725 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 1514 тестов. Госпитализировали 432 носителя коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 444 человека. Выявили, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Врач делает обход в отделении реанимации для больных ковидом детей Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего по состоянию на 10 февраля зарегистрировали 60 489 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за время пандемии 42 581 пациент, скончались 1640 человек. За сутки больничный закрыли 927 пациентов, умерли двое инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии от COVID-19 привиты первым компонентом 2 млн 424 тыс. 922 человека, вторую прививку получили 1 млн 894 тыс. 126 человек.

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