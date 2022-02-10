Эртиль, Воронежская область, 10 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Уголовное дело о гибели четырёх человек в автоаварии передано в суд в Воронежской области, сообщила 10 февраля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. Обвиняемым по делу проходит 29-летний житель Воронежа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По версии следствия, днём 29 марта 2020 года обвиняемый, находившийся за рулём в состоянии наркотического опьянения, двигался по автодороге «Эртиль-Терновка» в Эртильском районе Воронежской области за рулём автомобиля, который принадлежал его отцу. В салоне машины находились четверо пассажиров — его родители, девятилетняя сестра и 24-летняя знакомая. Согласно материалам дела, автомобиль двигался со скоростью не менее 104 км/ч, со значительным превышением установленного ограничения скорости на данном участке дороги. Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем под управлением 61-летнего мужчины. В результате аварии все пассажиры первой машины скончались на месте происшествия. Предполагаемый виновник аварии и второй водитель получили травмы.

Сам обвиняемый в ходе предварительного следствия частично признал вину, однако заявил. что запрещённые препараты он не принимал.

В настоящее время прокуратурой утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.