Тляратинский район, Дагестан, , 13:01 — REGNUM Сотрудники МВД Дагестана провели проверку по факту массовой гибели туров в Тляратинском районе. Следов насильственной смерти животных не выявлено, сообщили 10 февраля в пресс-службе регионального управления МВД.

Дагестанский тур Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Полиция провела проверку по факту гибели туров в горном Дагестане, в результате которой версия об умышленном отравлении животных не нашла своего подтверждения, нет следов и насилия, туши погибших туров не имеют внешних повреждений, так что браконьерство исключено», — говорится в сообщении.

Всего было обнаружено более 60 погибших животных в ущелье Нехтильор Тляратинского района. Предположительно, причиной их гибели стала инфекция. Точные причины будут названы после проведения исследования образцов ткани туров.

«Скорее, это похоже на заразное заболевание, передающееся от тура к туру», — поделился старший госинспектор заказника Бадрудин Мусаев.

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