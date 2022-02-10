Красноярск, , 13:01 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 20 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 9606 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 6631 носитель коронавируса, госпитализирован 391 человек.

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