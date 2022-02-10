Село Туринская Слобода, Свердловская область, , 13:01 — REGNUM Жительница Слободо-Туринского района Свердловской области предстала перед судом из-за уклонения от уплаты алиментов. Она уже получала административное наказание за совершение аналогичного преступления. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Неплательщицу алиментов отправили на обязательные работы

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Женщина более полугода не выплачивала алименты на содержание трех детей. Сумма задолженности составила более 100 тысяч рублей. Ранее свердловчанке назначили наказание в виде исправительных работ, однако для их выполнения она так и не явилась. Тогда ее приговорили к лишению свободы с самостоятельным следованием в колонию-поселение. Женщина снова уклонилась от отбывания наказанию.

В результате свердловчанка проведет в колонии-поселении пять месяцев. В зале суда ее взяли под стражу. Женщину направят в колонию-поселение под конвоем.