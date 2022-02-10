Село Туринская Слобода, Свердловская область, 10 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Жительница Слободо-Туринского района Свердловской области предстала перед судом из-за уклонения от уплаты алиментов. Она уже получала административное наказание за совершение аналогичного преступления. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Неплательщицу алиментов отправили на обязательные работы

Женщина более полугода не выплачивала алименты на содержание трех детей. Сумма задолженности составила более 100 тысяч рублей. Ранее свердловчанке назначили наказание в виде исправительных работ, однако для их выполнения она так и не явилась. Тогда ее приговорили к лишению свободы с самостоятельным следованием в колонию-поселение. Женщина снова уклонилась от отбывания наказанию.

В результате свердловчанка проведет в колонии-поселении пять месяцев. В зале суда ее взяли под стражу. Женщину направят в колонию-поселение под конвоем.