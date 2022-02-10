Ярославль, 10 февраля 2022, 13:29 — REGNUM В деревне Юрятино Ярославского района жильцы терпят убытки из-за сгоревшей техники. По мнению жителей, проблема возникла из-за здесь фермы для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает региональный штаб Общероссийского народного фронта.
Вопрос об электроснабжении подняли в преддверии совещания с энергетиками и представителями власти.
Корреспондент ИА REGNUM связался с одной из жительниц деревни, пожелавшей сохранить анонимность. Она рассказала, что из-за предприимчивого соседа страдают почти все.
Жители деревни встречались с владельцем оборудования, однако это ничего не дало. При этом вопросом уже заинтересовались в энергокомпании и прокуратуре.
По словам женщины, проблема носит массовый характер. Соседние поселения также страдают от приезжающих сюда майнеров. Некоторые приобретают даже не старые дома, а просто землю — обносят её забором и ставят там майнинговую ферму. При этом, как отмечает жительница «потребление там идёт как у многоэтажного дома».