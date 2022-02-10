Ярославль, 10 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В деревне Юрятино Ярославского района жильцы терпят убытки из-за сгоревшей техники. По мнению жителей, проблема возникла из-за находящейся здесь фермы для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает региональный штаб Общероссийского народного фронта.

Xiangfu Ферма. Майнинг

Вопрос об электроснабжении подняли в преддверии совещания с энергетиками и представителями власти.

«Телевизоры, холодильники, микроволновки — жители Юрятино долго перечисляли, у кого что сгорело от перепадов напряжения. А тут еще «замечательный» сосед, который занимается майнингом криптовалюты и высасывает последнее электричество. Нагрузка на сеть скоро вырастет еще больше: в окрестностях деревни продали под ИЖС 25 участков», — сообщили о происходящем в пресс-службе ОНФ.

Корреспондент ИА REGNUM связался с одной из жительниц деревни, пожелавшей сохранить анонимность. Она рассказала, что из-за предприимчивого соседа страдают почти все.

«Ситуация у всех одинаковая. Есть жители, которые покупают старенькие дома и ставят там ферму. Нагрузка, соответственно, у людей в сети падает, и приборы сгорают, потому что неравномерное распределение электричества. Но у меня лично ничего не сгорало», — поделилась женщина.

Жители деревни встречались с владельцем оборудования, однако это ничего не дало. При этом вопросом уже заинтересовались в энергокомпании и прокуратуре.

«МРСК держит на контроле уже вопрос, приезжают и контролируют. Они, видимо, проверку делали, вынесли вердикт, что там майнинговая ферма. Будет проверка прокуратуры по данному вопросу», — уточнила жительница деревни.

По словам женщины, проблема носит массовый характер. Соседние поселения также страдают от приезжающих сюда майнеров. Некоторые приобретают даже не старые дома, а просто землю — обносят её забором и ставят там майнинговую ферму. При этом, как отмечает жительница «потребление там идёт как у многоэтажного дома».