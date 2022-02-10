Кострома, , 13:25 — REGNUM В 2022 году в Костромской области отремонтируют три участка дорог, ведущих к важным туристическим объектам. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона.

День гуся в Кологриве Https://kostromaturs.ru

Речь идёт о подъезде к музею-заповеднику «Щелыково» в Островском районе, трассе Тимонино-Густомесово, ведущей к базам отдыха на берегу Волги, и дороге Елизарово-Кологрив. По ней можно доехать до заповедника «Кологривский лес», включенного во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО и заказника «Гусиная пойма», где для отдыха во время перелёта из Европы в Африку останавливаются тысячи диких птиц.

Всего этом году в области отремонтируют более 300 километров дорог, из них 200 километров — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для сравнения, за сезон 2021 года дорожники привели в порядок 280 километров региональных и муниципальных трасс.

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