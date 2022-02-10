Москва, , 13:07 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что его встреча с коллегой из Великобритании Лиз Трасс беспрецедентна, а отношения Москвы и Лондона находятся на самой низкой отметке за многие годы. Об этом он заявил 10 февраля в Москве на переговорах с главой британского МИД.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», — сказал Лавров, открывая переговоры.

По его словам, канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ранее объявила, что Трасс и министр обороны Бен Уоллес отправляются в Россию ради улучшения отношений. Россия, если это действительно так, ответит взаимностью, так как Москву не удовлетворяют отношения, находящиеся, «наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы».

Глава российского МИД выразил надежду, что России и Британии удастся восстановить механизмы двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, глава британской дипломатии Лиз Трасс заявила, что прибыла в Россию для призыва урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.

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