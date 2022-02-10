Екатеринбург, 10 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с первого марта начнут действовать единые проездные. Возможность их приобретения появится у горожан с 15 февраля. Об этом заявил вице-мер Александр Бубнов.

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Проездной на месяц, на 4 вида транспорта обойдется горожанам в 2800 рублей. Студенты смогут купить его за 1900. Для школьников стоимость составит 1500 рублей. Организациям за проездной придется заплатить 2900 рублей.

Электронный пересадочный проездной для наземного транспорта будет стоить 32 рубля с момента первой поездки. Время, за которое можно сменить вид транспорта составит 30 минут. На 60 минут пересадочный проездной обойдется в 62 рубля с момента первой поездки.

Отметим, появление единого проездного стало возможным после подорожания тарифа. С 11 февраля стоимость поездки на общественном транспорте составит 32 рубля. Таким образом плата за проезд станет одинаковой в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах.