Первоуральск, Свердловская область, , 12:57 — REGNUM В магазинах Первоуральска Свердловской области обнаружили 1900 пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Сигареты

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Пачки немаркированных сигарет выявили в трех торговых точках Первоуральска. Кроме того, здесь обнаружили и пачки с поддельными акцизными марками. Табачную продукцию изъяли из оборота представители Роспотребнадзора.

В отношении владельцев продукции возбудили дела об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В общей сложности предпринимателям может грозить лишение свободы сроком до трех лет и штраф до 300 тысяч рублей.