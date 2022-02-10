Первоуральск, Свердловская область, 10 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В магазинах Первоуральска Свердловской области обнаружили 1900 пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Maxpixel.freegreatpicture.com Сигареты

Пачки немаркированных сигарет выявили в трех торговых точках Первоуральска. Кроме того, здесь обнаружили и пачки с поддельными акцизными марками. Табачную продукцию изъяли из оборота представители Роспотребнадзора.

В отношении владельцев продукции возбудили дела об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В общей сложности предпринимателям может грозить лишение свободы сроком до трех лет и штраф до 300 тысяч рублей.