Владимир, , 12:57 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 169 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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10 февраля выявлено 1219 новых случаев заражения коронавирусом — на 434 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 104 тыс. 112 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 85 тыс. 101 пациент, в том числе 432 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3145 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.