Курган, 10 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Курганской области детей в возрасте до четырёх лет, страдающих сахарным диабетом первого типа, по поручению губернатора Вадима Шумкова обеспечат системами мониторинга глюкозы и расходными материалами к ним. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сахарный диабет

Это стало возможным благодаря помощи ЗАО «Курганстальмост», которое перечислило на эти цели два миллиона рублей. По информации департамента здравоохранения, в регионе в системах мониторинга глюкозы нуждаются 13 детей до четырёх лет.

«Вместе с тем, мы понимаем, что в регионе еще более 200 детей до 18 лет с диагнозом диабет первого типа. Поэтому работа департамента здравоохранения с Министерством здравоохранения РФ по вопросу возможности внесения данной системы в перечень, на основании которого производятся закупки и обеспечение граждан льготными лекарствами и медизделиями, продолжается», — отметил глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в кургане прошла серия пикетов матерей малышей, которым была необходима система непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Женщин поддержала прокуратура Курганской области. Однако в региональном департаменте здравоохранения матерям отвечали, что пишут в Министерства здравоохранения заявления с просьбой включить системы непрерывного мониторинга глюкозы в утверждённый правительством России перечень бесплатных средств.