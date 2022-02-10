Красноярск, , 12:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае госпитализирован 391 пациент с диагнозом COVID-19 (9 февраля — 429). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Трехслойные маски Дарья Драй © ИА REGNUM

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За сутки в регионе выявлен 6631 носитель коронавируса, выздоровели 1400 человек. За весь период пандемии в крае подтверждено 230 464 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших на сегодняшний день — 179 328 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Красноярском крае выявили 5748 носителей коронавируса, выздоровели 1425 человек.

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