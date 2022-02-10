Москва, , 12:53 — REGNUM Уровень эффективности российской вакцины от COVID-19 «КовиВак» составляет 86,9%. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Вакцина «КовиВак» Covivac.ru

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«Инактивированная вакцина «КовиВак» показала хороший уровень переносимости и безопасности, показатель сероконверсии составил 86,9% среди участников, которые были сероотрицательными во время проверки. Среди участников, которые были сероположительными во время проверки и имели показатель уровня нейтрализующих антител ниже 1:256, прививка привела к четырехкратному увеличению в уровне нейтрализующих антител в 85,2% случаев», — говорится в исследовании.

Отмечается, что, согласно полученным результатам, вакцина «КовиВак» может успешно применяться «как для первичной вакцинации по схеме из двух доз, так и в качестве бустера в виде одной дозы» для людей, у которых упал уровень антител к коронавирусу.