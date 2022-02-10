Ташкент, 10 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10 февраля провел встречу с координатором проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Узбекистане Пьером фон Арксом. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

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По последним данным, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ОБСЕ.

«Состоялся обмен мнениями по запланированным мероприятиям, в том числе международной конференции по случаю 10-летия совместной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, проводимой 3−4 марта 2022 года в Ташкенте совместно с ОБСЕ и Контртеррористическим управлением ООН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонами подтверждена обоюдная заинтересованность сторон в реализации проектов, намеченных в «Дорожной карте» по развитию сотрудничества Узбекистана с ОБСЕ. Также, стороны обменялись мнениями о ходе подготовки предстоящего визита в Узбекистан Генерального Секретаря ОБСЕ Хельги Шмид в марте текущего года.

«На переговорах также рассмотрены отдельные вопросы региональной и международной повестки», — говорится в сообщении.