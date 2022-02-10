Воронеж, , 12:50 — REGNUM Под Воронежем трагически погиб 18-летний Дмитрий Г. — молодой человек 8 февраля пешком вышел от родственников из села Лискинское домой в Нижний Икорец, но пропал. Нашли его волонтёры 10 февраля, в критическом состоянии. Медики спасти юношу не смогли, причиной смерти стало сильное переохлаждение.

Снегопад uknowgayle

Как сообщил в соцсетях поисково-спасательный отряд «Черноземье», молодой человек пропал в ночь с 8 на 9 февраля.

«По состоянию здоровья он не мог самостоятельно добраться до дома, как и принять какие-либо меры для своего спасения», — уточнили в отряде.

Поисковики сообщают, что в ходе совместных поисков с волонтёрами отряда «Лиза Алерт», куда и поступило сообщение о пропаже Дмитрия Г., были обнаружены «лежанки, а затем и сам пропавший в критическом состоянии вследствие переохлаждения». Пострадавшего сразу передали медикам, однако позже стало известно о его смерти.